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نائب رئيس الجمعية الوطنية في أرمينيا يبحث مع سفيرة سورية تعزيز التعاون البرلماني

2023-04-15

يريفان-سانا

بحث نائب رئيس الجمعية الوطنية في أرمينيا هاكوب أرشاكيان مع سفيرة سورية في أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وأعربت أريسيان خلال اللقاء عن الشكر والتقدير لمواقف أرمينيا السياسية الداعمة لسورية، وللجهود التي بذلتها من خلال إرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين من كارثة الزلزال.

وأشارت أريسيان إلى الآثار الكارثية للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، والتي تحتاج إلى جهود الأصدقاء على الصعيد الدولي من أجل المطالبة برفعها.

بدوره قدم أرشاكيان عرضاً سياسياً حول الأوضاع التي تمر بها أرمينيا.

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