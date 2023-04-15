بولندا تحظر استيراد الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها

وارسو-سانا

أعلن رئيس الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي اليوم حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، لحماية مزارعي بولندا من انخفاض الأسعار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كاتشينسكي قوله: “قررت الحكومة حظر دخول واردات الحبوب إلى بولندا، إضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى”، لافتاً إلى أن “واردات الحبوب إذا استمرت ستؤدي إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا”.

ومنذ تعليق طريق التصدير عبر البحر الأسود ، تراكم مخزون الحبوب في بولندا، ما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية، وإلى تظاهرات مزارعين أدت إلى استقالة وزير الزراعة البولندي.

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