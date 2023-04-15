اختتام منافسات بطولة البراعم الثالثة للجمباز بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت منافسات بطولة البراعم الثالثة للجمباز، التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بمناسبة عيد الجلاء، وذلك بمشاركة أكثر من 75 لاعباً ولاعبة.

وفاز بالمركز الأول للبطولة التي أقيمت على مدار يومين بفئة تحت 7 سنوات للفردي العام للذكور علي غبرة وورد أبو زيد، وللإناث بانا الحلبي ولانا الشعراني ونغم نصر وأنجل ركاب وسيرين زين الدين وسلمى أبو الفضل وزينب الجوهري.

وجاء أولاً لفئة تحت 8 سنوات للذكور ريان نصر وعامر موال، وللإناث ليلاس نصر وسيدرا اسليم واوريانا الشريطي ونايا دوارة، ولفئة تحت 9 سنوات للذكور أوس السلمان وسائد ضو، وللإناث ألمار عبد الملك وسارة زين الدين وعرين الورهاني.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء لؤي الحرفوش في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه البطولة هي استمرارية لبطولات سابقة خاصة بهذه الفئة، أقامتها اللجنة وتم تعميمها واعتمادها مركزيا من اتحاد اللعبة، عبر إقامة أول بطولة جمهورية للبراعم الشهر الماضي، مؤكداً أهميتها في توسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج ومنهجة عمل المدربين في المراكز التدريبية بشكل أكاديمي.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين، وتوزيع دروع لعدد من داعمي اللعبة، وذلك بحضور أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير، وعضو قيادة فرع السويداء للحزب بسام الطويل، ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، وأمينة سر اتحاد الجمباز، وعدد من المعنيين.

عمر الطويل

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