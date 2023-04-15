SCS-NET

طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2023-04-15

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، وسديمياً في البادية والمنطقة الجنوبية، والرياح متقلبة الاتجاه بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

 دمشق 26/12
المنطقة الجنوبية 27 / 12
المرتفعات الجبلية 20/ 8
المنطقة الوسطى 25 / 10
المنطقة الساحلية 25 / 15
المنطقة الشمالية 26 / 10
منطقة الجزيرة 25 / 10
المنطقة الشرقية 28 / 13
منطقة البادية 26 /11

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

طقس الغد.. أجواء باردة ماطرة وتحذير من الصقيع على المرتفعات ليلاً

دمشق-سانا تبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 10 درجات مئوية، نتيجة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved