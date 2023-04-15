طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، وسديمياً في البادية والمنطقة الجنوبية، والرياح متقلبة الاتجاه بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 26/12 المنطقة الجنوبية 27 / 12 المرتفعات الجبلية 20/ 8 المنطقة الوسطى 25 / 10 المنطقة الساحلية 25 / 15 المنطقة الشمالية 26 / 10 منطقة الجزيرة 25 / 10 المنطقة الشرقية 28 / 13 منطقة البادية 26 /11

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