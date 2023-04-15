خلال آذار الماضي… توزيع أكثر من 2 مليون و430 ألف ليتر من المازوت لمزارعي ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تجاوزت كمية المازوت الزراعي الموزعة للمزارعين في محافظة ريف دمشق خلال آذار الماضي 2 مليون و430 ألف ليتر، وفق مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين زيادة أن المديرية قامت بالتوزيع بالتنسيق مع لجان الأحياء وفق البطاقة الكرتونية التي تم منحها للمزارعين هذا الموسم، والتي ساعدت في تنظيم التوزيع ومنع التلاعب والتهريب والالتزام بالأسعار المحددة للمادة، والحصول على المستحقات وفق الاستثمار الزراعي الفعلي.

رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في المديرية المهندس معن عبود أوضح أنه خلال الفترة نفسها تم أيضا توزيع 200 ألف ليتر من المازوت الصناعي لمنشآت الثروة الحيوانية بالمحافظة، مبيناً أن التوزيع شمل المفاقس والمباقر والمداجن، وتم وفق تقدير الاحتياج الفعلي لها ومن قبل لجان فنية تقوم بكشف شهري على هذه المنشآت.

وحول آلية حصول المنشآت على المازوت الصناعي أشار عبود إلى أنه بعد تقديم كل منشأة طلباً للحصول على المادة تتم مخاطبة فرع محروقات ريف دمشق الذي يقوم بالتوزيع حسب الإمكانيات المتوافرة لديه، والتي تتراوح من 25 حتى 50 بالمئة من الاحتياج، معتبراً أن هذه الآلية ساعدت بتحقيق العدل في توزيع المادة لمستحقيها.

سفيرة إسماعيل

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