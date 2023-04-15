الفارس محمد جوبراني يحرز لقب الفئة العليا لبطولة رمضان لقفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

توج الفارس محمد جوبراني بلقب بطولة رمضان لقفز الحواجز للفئة العليا (بيغ تور) لارتفاع 140 سم، والتي اختتمت منافساتها اليوم على أرض نادي الباسل للفروسية بالديماس في ريف دمشق.

وفي الفئة المتوسطة (ميديوم تور) التي جرت منافساتها لارتفاع 130 سم، فازت الفارسة جودي نظام باللقب، وأحرز الفارس مروان الزبيبي لقب الفئة الصغرى (سمول تور) لارتفاع 120 سم.

وتوجت الفارسة شروق المصري بلقب فئة (أما تور) 110 سم، والحسن النقري بفئة (ميني تور) لارتفاع 90 سم، وتيم دياب بفئة الأطفال لارتفاع 80 سم.

يشار إلى أن البطولة أقيمت على شكل دوري امتد لأربعة أيام، لكل فئة أربع مباريات، بحيث يجمع الفارس نقاطه حسب الجدول المعتمد لمنافسات هذا الدوري، والفارس صاحب الأعلى نقاطاً يتوج بطلاً لفئته.

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