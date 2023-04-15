مقتل 10 أشخاص جراء هجوم شنه مسلحون شمال شرق نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية المرتبطة بتنظيم (داعش) الإرهابي، في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا.

ونقلت رويترز عن دونغوس عبد الكريم المتحدث باسم شرطة الولاية قوله عبر الهاتف اليوم: إن الهجوم وقع في منطقة جوجبا المحلية في بلدة بوني غاري أمس، عندما تعرضت مجموعة من القرويين لكمين نفذه مسلحو جماعة بوكو حرام الإرهابية، أثناء بحث سكان المنطقة عن شخص مفقود، ما أسفر عن مقتل عشرة منهم على الأقل، وتم العثور على جثثهم من قبل عناصر الأمن.

يذكر أن بوكو حرام تشن منذ عام 2015 هجمات في تشاد والكاميرون والنيجر، حيث أسفرت هجماتها في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل آلاف الأشخاص وفرار 360 ألفاً آخرين.

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