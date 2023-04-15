بطولة بكرة الطاولة للمعلمين بالسويداء

السويداء-سانا

أقام المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالسويداء اليوم، بالتعاون مع اللجنة الفنية لكرة الطاولة بطولة تنشيطية للمعلمين بمناسبة أعياد نيسان.

وفاز بالبطولة التي استضافتها صالة كرة الطاولة في نادي العربي بمدينة المزرعة الرياضية للرجال جابر سيف، أعقبه إبراهيم زين الدين، ثم خلدون زهر الدين وخالد أبو فخر، وللسيدات وعد الغضبان، تلتها أنعام دنون، ثم رسمية أبو حسون.

وذكر رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالسويداء معضاد أبو حسون في تصريح لمراسل سانا أن البطولة هي الثالثة من نوعها، وتسعى النقابة للمحافظة على استمراريتها خلال الفترة القادمة، وتقديم التسهيلات لإنجاحها، ما يوفر فرص تنافس رياضي بين المعلمين.

ولفت عضو المكتب الفرعي لنقابة المعلمين رئيس مكتب النشاط والمشاريع خالد جمال أبو فخر المشرف على البطولة، في تصريح مماثل إلى أن البطولة شهدت مشاركة معلمين ومعلمات من جميع الشعب النقابية بمختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى حرص النقابة على جعلها مركزية على المستوى الوطني بالمرحلة القادمة.

وأشارت رئيسة اللجنة الفنية لكرة الطاولة بالسويداء وعد الغضبان إلى أهمية البطولة لتنشيط واقع اللعبة، وتشجيع ممارستها، مبينة أنها شهدت تنافساً ومستوى فنياً جيداً.

وجرى في نهاية البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بالشهادات.

عمر الطويل

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