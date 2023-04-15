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الخارجية الفلسطينية: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي

2023-04-15

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لتهويد مدينة القدس المحتلة وغيرها من الأراضي الفلسطينية باطلة، وتنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس، ومنع دخول العشرات منهم إلى كنيسة القيامة، مشددة على أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة ولحرية العبادة.

وجددت الخارجية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال، لوقف اعتداءاته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللقدس ومقدساتها.

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