إجلاء نحو 2000 شخص جراء اندلاع الحرائق جنوب غرب الصين

بكين-سانا

أجلت السلطات الصينية نحو 2000 شخص جراء اندلاع حرائق غابات منذ أيام واجتياحها اليوم بعض المناطق جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن مقر مكافحة الحرائق قوله: إن حريق غابة اندلع في مقاطعة يوننان جنوب غرب البلاد، أدى إلى إجلاء نحو 2000 شخص اليوم، دون ورود أنباء عن وفيات أو وقوع إصابات جراء الحريق.

وأضاف المقر: إنه شارك أكثر من 4000 شخص في جهود الإطفاء بمساعدة 280 سيارة إطفاء وثلاث مروحيات، مشيراً إلى أنه حتى ظهر اليوم تم إخماد الحريق في حيي جيانغ تشوان وهونغتا.

وكانت خدمة الأرصاد الجوية في مقاطعة يوننان أصدرت في وقت سابق اليوم أول إنذار باللون الأحمر ضد حرائق الغابات هذا العام، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار وجاف في سبع مدن وولايات خلال الأيام الخمسة المقبلة.

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