تسكنه 45 عائلة متضررة من الزلزال… تركيب ألواح طاقة شمسية لمركز إيواء في حلب

حلب-سانا

قامت فرق الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بتركيب ألواح طاقة شمسية في مركز إيواء مدرسة سلطان باشا الأطرش بحي هنانو، بما يلبي احتياجات 45 عائلة متضررة من الزلزال مقيمة في المركز.

وأكدت الأمانة في منشور على صفحتها في فيسبوك أنها تسعى ضمن استجابتها للعائلات المتضررة من الزلزال، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إلى تحسين ظروف الإقامة ضمن مراكز الإيواء وتأهيلها بصيانة بناها التحتية ومرافقها الصحية العامة، إلى جانب الاستمرار في تقديم المواد الإغاثية الضرورية.

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