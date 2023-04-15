البرازيل تعلن ترشحها لاستضافة مونديال كرة القدم للسيدات 2027

برازيليا-سانا

تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى نظيره الدولي فيفا بطلب لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2027.

وقال إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي: “لقد تقدمنا رسمياً لاستضافة كأس العالم للسيدات، ولدينا بالفعل كل المرافق الرياضية والبنية التحتية اللازمة لذلك مثل الملاعب الـ12 التي تم بناؤها أو تحديثها لكأس العالم للرجال 2014”.

وأوضح رودريغيز أن تنظيم كأس العالم جزء من مشروع الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية في البلاد.

وكان الفيفا افتتح فترة التسجيل للراغبين في تنظيم كأس العالم 2027 في 23 آذار وتستمر حتى 21 نيسان.

وستقام نهائيات كأس العالم للسيدات القادمة في تموز 2023 في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة 32 منتخباً بما في ذلك المنتخب البرازيلي الذي وقع في المجموعة السادسة مع منتخبات فرنسا وجامايكا وبنما.

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