اشتباكات عنيفة في العاصمة السودانية والجيش يتوعد “الدعم السريع”

الخرطوم-سانا

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى منذ صباح اليوم الباكر اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت حتى الآن عن وقوع عدد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.

وتبادل الجانبان الاتهامات حول المتسبب بهذه الاشتباكات، حيث أعلن الجيش السوداني في بيان نشرته وسائل إعلام سودانية أن “قوات الدعم السريع قامت بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات ما زالت مستمرة في العديد من المواقع”.

وقال البيان: “إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى بالخرطوم وتتصدى لها قواتنا المسلحة”، مضيفاً: “إن مقاتلين من قوات الدعم السريع هاجموا عدة معسكرات للجيش في مناطق عدة بالسودان، والاشتباكات مستمرة، والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد”.

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما توقفت حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي إثر وصول الاشتباكات إلى محيطه.

في المقابل أعلنت قيادة قوات الدعم السريع اليوم السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلاً عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.

وقالت قيادة الدعم السريع، في بيان نقلته بعض وسائل الإعلام السودانية: “إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم على قواتنا المتواجدة في أرض المعسكرات بسوبا فقد تصدت له قوات الدعم السريع، وتمت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري وبيت الضيافة، والسيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات”.

وحسب الأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام تشهد العاصمة السودانية انتشاراً واسعاً جداً لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات، فيما أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.

وتصاعدت الخلافات في السودان إثر تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم وولايات عدة قال الجيش إنها تمت دون موافقته وإنه سيكون هناك مواجهة محتملة في ظل هذه التحركات التي تشكل تجاوزاً للقانون.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency