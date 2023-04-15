مبيعات سيارات الطاقة في الصين تشهد ارتفاعاً آذار الماضي

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم ارتفاع مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في البلاد خلال آذار الماضي.

وأوضحت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية نشرتها وكالة شينخوا “أنه آذار الماضي توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة في البلاد بنسبة 21.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 543 ألف وحدة، وخلال الربع الأول قفزت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة بنسبة 22.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.31 مليون وحدة”.

وأشارت البيانات الى أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين بلغت حوالي 1.59 مليون وحدة في آذار الماضي بزيادة 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

وظلت سيارات الطاقة الجديدة صينية الصنع تحظى بشعبية في الأسواق الخارجية إذ بلغت صادرات شركة “بي واي دي” الرائدة في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة في الصين 13312 وحدة الشهر الماضي في حين صدرت تسلا الصين 12206 وحدات.

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