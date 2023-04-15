توزيع ملابس للأطفال والنساء في القامشلي بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد

القامشلي-سانا

وزعت جمعية ميسلون الخيرية بالقامشلي مساعدات عينية لمئة عائلة من ذوي الدخل المحدود في أحياء متفرقة من المدينة، وذلك ضمن مبادرات شهر رمضان المبارك وبمناسبة اقتراب عيد الفطر.

وبين رئيس الجمعية عدنان سليمان في تصريح لمراسلة سانا أنه وضمن المبادرات الخيرية الخاصة بالشهر المبارك وقرب حلول عيد الفطر قام متطوعو الجمعية بتوزيع ملابس للأطفال والنساء على 100 عائلة، وذلك بهدف مساعدتهم والتخفيف من أعبائهم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال مع قدوم العيد.

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