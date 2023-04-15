الشركة الصينية للطاقة تسجل إمدادات مستقرة في الربع الأول من العام الجاري

بكين-سانا

أعلنت الشركة الصينية لاستثمارات الطاقة استقرار إمدادات الطاقة، وتسريع التنمية الخضراء في الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة شينخوا عن هوانغ تشينغ المتحدث باسم الشركة الرائدة المملوكة للدولة في البلاد قوله في مؤتمر صحفي: “إن الشركة ضمنت إمدادات وفيرة من الفحم للمساعدة في استقرار أسعار الطاقة، والتعامل مع تقلبات السوق والتحديات في الربع الأول من العام الجاري”.

وأضاف هوانغ: إن متوسط إنتاج الفحم الشهري للشركة ظل أعلى من 50 مليون طن للشهر الـ 18 على التوالي منذ شهر تشرين الأول من العام 2021، وتم توليد 288 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 5.1 بالمئة على أساس سنوي.

يذكر أن الشركة التي تعتبر أكبر شركة لتعدين الفحم والطاقة الحرارية في العالم، قامت بتسريع تحولها الأخضر في الفترة من كانون الثاني إلى آذار الماضيين، حيث ارتفعت قدرتها المركبة حديثاً من الطاقة الجديدة أكثر من 30 بالمئة عن العام الماضي.

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