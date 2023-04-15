الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ربيعية غائمة جزئياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم، أن يكون الجو ربيعياً لطيفاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة المعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، وسديمياً في البادية والمناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الإثنين دمشق 24 / 9 26 /11 29 /13 القنيطرة 20 /10 22 / 10 25 / 12 درعا 24 / 8 27 / 11 30 / 12 السويداء 21 / 8 23 / 10 25 / 12 حمص 22 / 9 24 /11 26 / 12 حماة 24 / 9 26 / 10 28 / 12 الحسكة 22 / 8 25 / 8 27 / 10 اللاذقية 24 / 15 25 / 16 26 / 16 طرطوس 24 / 14 26 / 16 27 / 16 حلب 23 / 9 26 / 10 28 / 11 إدلب 22 / 8 25 / 10 26 / 11 دير الزور 26 / 12 28 / 12 29 / 13 الرقة 25 / 10 27 / 11 28 / 12

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