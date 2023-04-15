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روسيا تختبر الجاهزية القتالية لقواتها التابعة لأسطول المحيط الهادئ

2023-04-15

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مقاتلات من نوع “ميغ 31 بي إم” تابعة لأسطول المحيط الهادئ، نفذت طلعات تدريبية لاعتراض طائرة من نوع “إل 38” المضادة للغواصات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مرفقاً بتسجيل مصور: إن “مقاتلتين اعتراضيتين من طراز ميغ31 التابعة لأسطول المحيط الهادئ اعترضتا أثناء قيامهما بمهمة قتالية للدفاع الجوي طائرة معادية وهمية، كجزء من اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات الدفاع الجوي”.

وأوضح البيان أن الطائرة المضادة للغواصات حاولت أثناء تحليقها الاقتراب من مفرزة من أسطول السفن، من أجل قصفها كعدو افتراضي.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أمس عن رفع حالة التأهب لأسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد، وذلك في إطار اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية.

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