كونيتشنا: الاتحاد الأوروبي أخرج نفسه من إمكانية المشاركة بأي حل سياسي للأزمة الأوكرانية

براغ-سانا

اعتبرت عضو البرلمان الأوروبي رئيسة الحزب الشيوعي التشيكي المورافي كاترجينا كونيتشنا أن الاتحاد الأوروبي أخرج نفسه بنفسه من إمكانية أن يكون جزءاً من أي محادثات سلمية حول حل الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت كونيتشنا في نقاش برلماني حول مبادرة “السلام والعدالة” أن البرلمان الأوروبي يصدر في كل شهر قراراً معادياً لروسيا، ولهذا فإنه أخرج نفسه من إمكانية المشاركة بأي حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

ومن جانب آخر نبهت كونتيشنا إلى سيطرة أجواء الخوف على البرلمان الأوروبي نظرا لتحكم المتطرفين بداخله، ما يمنع النواب الأوروبيين عن التصويت، خوفا من ردود فعل قد يتعرضون لها.

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