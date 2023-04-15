الأمن التونسي يقبض على إرهابي في ولاية بنزرت

تونس-سانا

أعلنت قوات الأمن التونسية عن إلقائها القبض على إرهابي في مدينة منزل بورقيبة بولاية بنزرت شمال البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن وزارة الداخلية التونسية قولها في بيان اليوم: “إن دورية من شرطة ماطر التابعة لمنطقة الأمن الوطني في مدينة منزل بورقيبة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مفتش عنه في جرائم ذات شبهة إرهابية، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين” مشيرة إلى أنه ستتم إحالة الإرهابي إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معه.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي إلقاءها القبض على إرهابيين اثنين في الولاية ذاتها.

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