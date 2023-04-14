تنافس 42 لاعباً في بطولة الياسمين التنشيطية الأولى المفتوحة بالشطرنج

السويداء-سانا

تنافس 42 لاعباً ولاعبة في بطولة الياسمين التنشيطية الأولى المفتوحة برياضة الشطرنج التي أقامتها مدرسة الياسمين السورية الافتراضية ونادي شهبا بالتعاون مع اللجنة الفنية للعبة بالسويداء، وذلك بمناسبة عيد الجلاء.

وفاز بالمركز الأول للبطولة اللاعب خضر خضر تلاه هشام دنون وثالثا غيث جريرة.

وأشار المدير التنفيذي لمدرسة الياسمين السورية الافتراضية المهندس وائل عامر في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة جاءت كمبادرة للتشجيع على ممارسة رياضة الشطرنج، انطلاقاً من أهميتها الذهنية والفكرية، مبيناً أن المدرسة حرصت على استضافتها، وتخصيص جوائز مالية للفائزين الأوائل فيها.

ولفت رئيس نادي شهبا غسان الطويل في تصريح مماثل إلى أهمية التشاركية بالعمل مع المدرسة كمؤسسة تربوية لتنظيم مختلف البطولات، انطلاقاً من أهمية الرياضة في حياة المجتمع، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر أن البطولة أقيمت بطريقة الدوري السويسري من خمس جولات وشهدت مشاركة لاعبين متميزين على مستوى المحافظة والجمهورية، لافتاً إلى تشجيع اللجنة لمثل هكذا مبادرات تخدم تطوير واقع اللعبة بالمحافظة.

عمر الطويل

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