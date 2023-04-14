مسير ولقاء ثقافي بمناسبة يوم القدس العالمي في حلب

حلب-سانا

شهد مخيم النيرب في حلب اليوم مسيرة حاشدة، ضمن فعاليات يوم القدس العالمي، ندد المشاركون فيها بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس المحتلة، مشددين على حق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته.

وقال قائد لواء القدس في حلب المهندس محمد السعيد في تصريح لمراسل سانا: “إن الاحتفال السنوي بهذا اليوم في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك له رمزية خاصة، حيث يتجمع فيه أيضاً الشرفاء من كل أنحاء العالم ليقفوا صفاً واحداً وينددوا بالظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويؤكدوا دعمهم حقه في تقرير المصير”.

من جانبه قال كاهن مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الأب يوركي أبيض: “نجتمع اليوم بتعدد انتماءاتنا تحت راية واحدة هي راية فلسطين لنؤكد أن القدس عربية، وعلينا مسؤولية تجاهها وهي الحفاظ عليها وعلى مقدساتها من أي تدنيس أو تعد”.

بدوره شدد مسؤول البعثة الدبلوماسية في القنصلية العامة الإيرانية بحلب ناصر مكارم على وحدة صف النضال الإيراني السوري الفلسطيني وحق العيش الكريم على الأرض وعودة الحقوق المشروعة لأصحابها والمقاومة المستمرة ضد كل الاحتلال.

وعقد لقاء ثقافي من وحي المناسبة في النادي العربي الفلسطيني تخللته مشاركات أدبية وشعرية وغنائية، قدمها شعراء وفنانون وأدباء موجهين تحية من حلب للقدس عنوان الصمود والعزة.

بدوره رأى مسؤول الجالية اليمنية في حلب عادل حداد أن يوم القدس العالمي يمثل وقفة إسلامية وعربية وإنسانية سامية ضد الظلم والأطماع الصهيونية.

أوهانيس شهريان

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