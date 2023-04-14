الطاقة الدولية: صادرات روسيا من النفط تسجل أعلى مستوى منذ نيسان 2020

باريس-سانا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إجمالي صادرات روسيا من النفط ازداد بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا إلى 8.1 ملايين برميل يومياً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن التقرير الشهري للوكالة قوله: “ارتفعت صادرات النفط الروسية في آذار الماضي إلى أعلى مستوى منذ نيسان 2020، وزاد إجمالي الإمدادات 0.6 مليون برميل يومياً إلى 8.1 ملايين برميل يومياً، كما ارتفعت المنتجات البترولية بمقدار 450 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر شباط الماضي لتصل إلى 3.1 ملايين برميل.

ووفقا للوكالة فقد ارتفع الدخل الذي يمكن لروسيا أن تحصل عليه من إمدادات النفط في الشهر السابق بمقدار مليار دولار إلى 12.7 مليار دولار، لكنه منخفض بنسبة 43 بالمئة عن العام الماضي.

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