أهلي حلب والفتوة يحققان الفوز في الجولة 14 من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

واصل فريق الوثبة صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد تعادله اليوم مع حطين سلباً، في المباراة التي جرت اليوم في ملعب الباسل بحمص لحساب المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة.

ورفع الوثبة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري، في حين رفع حطين رصيده إلى 8 نقاط بالمركز العاشر وقبل الأخير.

من جانبه حقق أهلي حلب فوزاً صعباً على الوحدة بهدف قاتل جاء بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وسجل هدف المباراة التي جرت على ملعب الحمدانية بحلب حسن جويد بالدقيقة الـ 96 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع أهلي حلب رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثاني، في حين تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 9 بالمركز الثامن.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق حقق الفتوة فوزاً مستحقاً على الكرامة وبثلاثة أهداف لهدف.

سجل ثلاثية الفتوة كل من مصطفى جنيد وكرم عمران وعدي جفال بالدقائق الـ 17 والـ 58 والـ 92، في حين سجل هدف الكرامة الوحيد مازن عمارة بالدقيقة الـ 84.

ورفع الفتوة رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثالث، في حين تجمد رصيد الكرامة عند النقطة العاشرة بالمركز العاشر.

وكانت مباريات هذه المرحلة افتتحت أمس بتعادل سلبي بين المجد والطليعة، على أن تختتم غداً بلقاء يجمع تشرين مع الجيش في قمة مباريات هذه المرحلة.

عماد سنقر

أهلي حلب والوحدة

الوثبة وحطين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency