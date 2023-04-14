دونيتسك: سبعون كنيسة تعرضت للتدمير جراء قصف النظام الأوكراني

دونيتسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم أن القوات الأوكرانية دمرت بشكل جزئي أو كلي أكثر من 70 كنيسة في إقليم دونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك يان جاجين قوله: إن “أكثر من 70 كنيسة تعرضت للتدمير أو الضرر جراء القصف اللاإنساني للنازيين الأوكرانيين”، مضيفاً: “رغم هجمات القوات الأوكرانية التي أدت إلى سقوط ضحايا بين رجال الدين، وأبناء الرعية تستمر الخدمات في الكنائس، وتوزيع المساعدات الإنسانية أيضاً”.

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