لافروف: تخلي الدول عن الدولار واستبداله بعملاتها المحلية نهج لا رجوع فيه

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تخلي الدول عن الاعتماد على الدولار واستبداله بعملاتها المحلية في التبادلات التجارية أصبح نهجاً لا رجوع فيه.

وقال لافروف في تصريح صحفي اليوم: “إن تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي دعا فيها الدول إلى الابتعاد عن الدولار والاعتماد أكثر على عملاتهما في التداول مع بعضهما البعض هو اتجاه لا رجوع فيه”.

وأضاف لافروف: “لقد قطع الأمريكيون بالفعل وبشكل جدي الغصن الذي كانوا يجلسون عليه، كانوا يتحكمون في التمويل الدولي والاقتصاد العالمي ككل، مستخدمين الدور المهيمن للدولار”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الهروب من الدولار بدأ الآن وهو بالتأكيد سيتسارع، لذلك فإن نهج العقوبات كما قلنا هذا دائما هو طريق إلى الاندثار.

وفي وقت سابق جدد الرئيس البرازيلي دعوته إلى اعتماد عملة بديلة للدولار للتعاملات المالية، لافتاً إلى أن هذه المسألة يجري بحثها داخل مجموعة بريكس.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات موسعة مع القيادة الصينية دعم موسكو لاستخدام اليوان في التعاملات بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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