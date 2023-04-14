ماراثون جماهيري خيري دعماً للتعليم في بلدة القريا بريف السويداء

السويداء-سانا

أقامت مجموعة دعم التعليم في بلدة القريا بريف السويداء اليوم بالتعاون مع نادي القريا الرياضي ماراثوناً جماهيرياً خيرياً بمناسبة أعياد نيسان، وذلك بمشاركة أكثر من 400 متسابق من مختلف الأعمار من أمام مبنى الشبيبة وصولاً إلى صرح الثورة السورية الكبرى، تضمن فقرات فنية ورياضية.

وأشار رئيس مجموعة دعم التعليم في بلدة القريا الدكتور نضال شقير خلال كلمة إلى أن الماراثون الخيري يتماشى مع ما قامت به المجموعة خلال العام الحالي من تقديم 67 منحة جامعية، ودعم جميع المدارس في بلدة القريا بمختلف مواد القرطاسية، إضافة إلى دعم تنقلات المدرسين من خارج القريا، منوهاً بالدعم الذي تتلقاه المجموعة من أهالي البلدة ومغتربيها.

ولفت رئيس نادي القريا نورس مليح خلال كلمته إلى أهمية التعاون لإنجاح هذه الفعالية لدعم التعليم وإنشاء جيل واعٍ من جهة، وتعزيز أهمية ممارسة الرياضة لبناء جسم سليم من جهة ثانية.

وجرى في نهاية الفعالية تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والعمر المفتوح وجميع المشاركين من متلازمة داون، ومن المرحلة العمرية الأولى من الصفين الأول والثاني الابتدائي، إضافة إلى تكريم أكبر وأصغر متسابق.

عمر الطويل

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