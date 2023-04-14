أوربان: أوروبا لن تستطيع مواصلة دعم أوكرانيا مالياً

بودابيست-سانا

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف الولايات المتحدة وأوروبا عن دعمه.

وقال أوربان في حديث إذاعي اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية والانخفاض في المؤشرات الاقتصادية هناك هائل، وهو أمر مفهوم تماماً بسبب الحرب، ومن الواضح أنه لا يمكن لأوكرانيا تمويل نفسها”.

وأشار أوربان إلى أن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات وتدفع المعاشات الأوكرانية وتكلفة مؤسسات الدولة والرعاية الصحية والتعليم، موضحاً أن هذه مبالغ هائلة يحتاج إليها الاقتصاد الأوروبي، ومن الواضح أن ذلك لا يمكن أن يستمر بشكل دائم.

وأعرب أوربان عن اعتقاده بأن أوروبا غير جاهزة لتغيير موقفها من الأزمة الأوكرانية والعقوبات، وأضاف: “لسنا مستعدين لأن يجبر الرأي العام الأوروبي القادة الأوروبيين على تغيير موقفهم من الأزمة الأوكرانية وسياسة العقوبات، لكن لحظة الحقيقة ستأتي لأن ما يحدث لآن يدمر أوروبا وأمنها واقتصادها”.

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