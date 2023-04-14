بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي ملف أمن المعلومات

موسكو-سانا

بحث مجلس الأمن الروسي خلال اجتماع اليوم ملف أمن المعلومات في البلاد.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة خلال بداية الاجتماع عبر الفيديو: “إن جدول أعمال الجلسة يتضمن قضية مهمة للغاية، وهي أمن المعلومات في روسيا”.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت أنه ومنذ بداية عام 2022 تم تسجيل أكثر من 5000 هجمة قرصنة على البنية التحتية الحيوية لروسيا، وأشارت إلى وجود أدلة على أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي تستخدم الأراضي الأوكرانية لشن هجمات ضخمة على المنشآت المدنية في روسيا.

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