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روسيا.. استمرار تسيير طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى سورية حتى الـ 25 من نيسان الجاري

2023-04-14

موسكو-سانا

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية عن استمرار تسيير رحلات طائرات تابعة لها محملة بالمساعدات الإنسانية إلى سورية لليوم الثالث على التوالي، وذلك تنفيذاً لأوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين.

ونشرت وزارة حالات الطوارئ اليوم جدولا لهذه الرحلات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي جمعتها السفارة السورية في موسكو.

وينص الجدول على إرسال عشر طائرات شحن لنقل المساعدات التي قدمها أبناء الجالية السورية وأصدقاؤهم الروس، وجمعتها وجهزتها السفارة في موسكو وبطرسبورغ، وستتوجه آخر طائرة إلى سورية في الـ 25 من نيسان الجاري.

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