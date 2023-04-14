خلال أسبوع واحد.. وفاة 25 مهاجراً أفريقياً غرقاً قبالة سواحل تونس

تونس-سانا

أعلنت السلطات التونسية أن نحو 25 مهاجراً أفريقياً لقوا حتفهم إثر غرق قارب كان يقلهم باتجاه أوروبا في البحر المتوسط، قبالة سواحل تونس خلال هذا الأسبوع.

وقال المدعي العام في صفاقس فوزي المصمودي في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”: إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت أمس جثث 15 شخصاً كانوا محصورين تحت القارب بالقرب من ساحل صفاقس شرق تونس، وذلك بعد يوم من انتشال عشر جثث أخرى في المكان نفسه.

وأضاف المدعي: إنه تم إنقاذ 72 مهاجراً آخرين من القارب الغارق، فيما لا يزال مابين 15 و 20 شخصا آخرين في عداد المفقودين بناء على روايات الناجين.

ويعد وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

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