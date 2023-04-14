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إيران.. انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في مختلف مدن البلاد

2023-04-14

طهران-سانا

انطلقت في العاصمة طهران ومختلف المدن الإيرانية اليوم مسيرات حاشدة، إحياء ليوم القدس العالمي وتعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء ارنا أن المسيرة في طهران بدأت بمشاركة حاشدة من المواطنين الإيرانيين، وبحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين تحت شعار “فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي – القدس على أعتاب التحرير”.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية.

وتقام هذه المسيرات التضامنية مع فلسطين المحتلة والمقاومة في أكثر من ألف مدينة وقرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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