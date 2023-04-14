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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يمنح السفير الإيراني بدمشق وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة 8-4-2023

2023-04-14

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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