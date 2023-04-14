روسيا ترفض محاولات أمريكا والناتو نشر البنية التحتية العسكرية الغربية على أراضي الدول المجاورة لأفغانستان

موسكو-سانا

أعلنت روسيا معارضتها ورفضها محاولات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” الهادفة لنشر بنيتها التحتية العسكرية على أراضي الدول المجاورة لأفغانستان.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية في ختام المؤتمر الوزاري الرابع للدول المجاورة لأفغانستان وهي (إيران والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) والذي عقد بمدينة سمرقند في أوزبكستان اليوم وفقاً لوكالة تاس.

وأشارت الوزارة إلى إجماع المشاركين في المؤتمر على أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يتحملون مسؤولية النتائج المؤسفة التي ترتبت على الحملة العسكرية التي استمرت لـ 20 عاماً في أفغانستان، وقالت: إن “الدول المشاركة تُطالب دول الغرب الجماعي بتحمل العبء المالي الرئيسي لإعادة إعمار أفغانستان”.

ولفت البيان إلى أن جميع الدول أكدت اهتمامها بإعادة تأهيل أفغانستان كدولة موحدة ومسالمة ومستقلة لا تشكل خطراً على أمن الدول الأخرى انطلاقاً من أراضيها، وأعربت عن استعدادها لمساعدة كابول للقضاء على الإرهاب وجرائم المخدرات وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيانها أهمية تشكيل حكومة جامعة تلبي مصالح جميع أطياف الشعب الأفغاني.

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