فعالية ثقافية متنوعة في اللاذقية بمناسبة يوم القدس العالمي

اللاذقية-سانا

ضمن فعاليات يوم القدس العالمي أقام المركز الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية وبالتعاون مع مديرية ثقافة اللاذقية فعالية ثقافية متنوعة.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية عرض فيديو قصير عن يوم القدس العالمي، وفقرات غنائية وقصائد شعرية ومعرضاً من وحي المناسبة.

مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم أكد في كلمة له أن إقامة هذه الفعالية تأتي في خضم ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من أحداث جسام، ومحاولة الصهيونية السيطرة على القدس والأقصى وتهويده، مؤكداً أن المقاومة حاضرة في ساحاتها للدفاع عن مقدساتها وكسر المخططات الصهيونية، وصولاً إلى تحرير كامل الأراضي العربية المغتصبة وأولها القدس.

بدوره أشار مدير المركز الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا فدوي إلى أن يوم القدس العالمي هو يوم الأحرار الشرفاء في شتى أنحاء العالم، وهو رسالة حية ومستمرة مشيراً إلى أن الكيان المجرم هو أساس كل ما تعاني منه بلداننا وشعوبنا من فتن وحروب ومؤامرات.

وألقى رئيس منظمة الصاعقة في اللاذقية علي الشيخ حسين كلمة بين فيها أن يوم القدس العالمي هو يوم تجسيد للموقف الحقيقي للأمة العربية والإسلامية بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية وضرورة عدم السكوت عما يجري في المسجد الأقصى.

وخلال الفعالية تم تقديم فقرات غنائية تمجيداً للوطن والقدس قدمتها فرقة وكورال معهد محمود العجان.

وشارك الدكتور الشاعر مالك الرفاعي بقصيدة شعرية من وحي المناسبة، كما تم افتتاح معرض تضمن لوحات كاريكاتير ورسوماً للأطفال المشاركين في مسابقة يوم القدس وعبرت لوحاتهم جميعها عن القضية الفلسطينية.

كما تم تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة الرسم الخاصة بيوم القدس والتي سبق وأعلن عنها المركز الثقافي في سفارة إيران باللاذقية وجمعية مكتبة الأطفال العمومية، حيث وزعت الجوائز للمشاركين الفائزين في المسابقة.

غفار ديب

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