ضبوط تموينية في السويداء بحق معتمدين لبيع الخبز

السويداء-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء معتمدين لبيع الخبز لتصرفهما غير المشروع بمادة الخبز التمويني، وأغلقت أحدهما لمدة 15 يوماً، وفرضت غرامة على الثاني بقيمة تجاوزت 13 مليون ليرة سورية.

وذكر مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عناصر المديرية نظمت 14 ضبطاً بحق مطحنة حبوب ومحال تجارية ومحل تصوير لمخالفات مرتكبة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة مهنة دون ترخيص، وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتقاضي أجرة زائدة.

ونوه مهنا بأن المديرية تواصل تسيير دورياتها على الأسواق لقمع المخالفات وتلقي الشكاوى الهاتفية والخطية لمعالجتها أصولاً.

وكانت مديرية التجارة وحماية المستهلك بالسويداء نظمت الشهر الماضي 65 ضبطاً، كما أغلقت 17 محلاً إغلاقاً إدارياً لمخالفات مرتكبة مع فرض غرامات بقيمة تجاوزت 683 مليون ليرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency