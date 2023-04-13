العراق يرحب بالبيان السوري السعودي المشترك ويأمل بأن تسهم جهود البلدين في خدمة مسيرة العمل العربي

بغداد-سانا

رحب العراق بالبيان السوري السعودي المشترك الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية أمس.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: إن “العراق يتطلع لأن تسهم جهود البلدين في تعزيز التكاتف والتضامن بينهما، وبما يخدم مسيرة العمل العربي، كما يرحب بأي جهود لحل الأزمة في سورية ويدعم بقوة إنهاءها بالسبل السلمية” مشيرة إلى أن العراق لن يدخر أيضاً أي جهد في سبيل عودة سورية إلى حضنها العربي، والمشاركة في كل ما من شأنه إنهاء الأزمات في المنطقة.

وكانت سورية والسعودية أعربتا في بيان صحفي مشترك عن ترحيبهما ببدء إجراء استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين مؤكدتين أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته.

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