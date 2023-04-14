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رئيسي وشريف يدينان جرائم الكيان الصهيوني ويؤكدان ضرورة تشكيل جبهة واحدة لمواجهة أعماله الوحشية

2023-04-13

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ضرورة تشكيل جبهة واحدة ومتماسكة لمواجهة أهداف الكيان الصهيوني التوسعية وأعماله التعسفية الوحشية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن “الجانبين أدانا بشدة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وآخرها تدنيس المسجد الأقصى، وأعربا عن استعدادهما للاستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمشاركة في الجبهة الواحدة لمواجهة الكيان العنصري”.

كما لفت الجانبان إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.

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