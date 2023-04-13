أجواء غائمة جزئياً غداً وفرصة لأمطار خفيفة بمنطقة الجزيرة والمرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على منطقة الجزيرة والمرتفعات الجبلية، والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…