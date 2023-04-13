الشاب مرهف يوسف… موهبة فنية تجمع بين النحت والرسوم المتحركة

طرطوس-سانا

تجربة غنية بكامل تفاصيلها يقودها الشاب مرهف يوسف من قرية بريصين بالشيخ بدر في محافظة طرطوس في مجال النحت وتنفيذ الرسوم المتحركة وفن الكاريكاتير معتمداً على مزيج من الموهبة الفطرية والدراسة الأكاديمية.

وتحدث الشاب مرهف لسانا الشبابية عن تجربته المتنوعة بين الفنون الثلاثة، مبيناً أنه قام بتجويد قدراته الفنية الفطرية بشكل ذاتي بداية في عمر صغير ثم صقل موهبته بدراسة النحت بمعهد الفنون التطبيقية في دمشق وأتاحت له تجاربه الحياتية تطوير خبراته في الرسوم المتحركة أكثر حين أتيحت له فرصة العمل بشركة خاصة في هذا المجال.

وأكد يوسف أن الكاريكاتير من الفنون المحببة لقلوب الناس وعقولهم وبالتالي فإن دور الفنان يكون في الغوص بالنفس البشرية ثم ترجمة ذلك بخطوط كاريكاتيرية أو رسوم متحركة ليسهم في ترجمة قضايا إنسانية واجتماعية برسومات تجذب المتلقي.

مواضيع كثيرة صورها يوسف في أعماله فهو يختار النحت لتصوير الألم الجسدي والرسوم المتحركة للمواضيع الدولية أما الكاريكاتير فخصصه لقضايا الرأي العام المحلي محاولاً معالجة الأفكار التي تنتج عن مشاهداته اليومية أو انعكاس الواقع المعاش أو المواضيع التي تعج بها وسائل التواصل مع ميله للأصباغ كالقهوة والمائي والزيتي في الرسم، مستخدماً في الكاريكاتير أدوات يدوية من أحبار ومائيات وتقنيات الديجيتال عبر القلم الالكتروني (الديجيدايزر).

يوسف الذي اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر أعماله ولقاء جمهوره بين أنه شارك في العديد من المعارض الجماعية، أما عن المعارض الفردية فيرى أن الوقت لم يحن بعد للخوض في غمارها لأنه يعتبر أن تجربته الفنية مازالت تبحث عن النضج وبحاجة إلى إغناء أكثر عبر الاطلاع على جملة الفنون الأخرى التي تساعد الفنان على تطوير نفسه حسب ما ذكر.

وختم يوسف حديثه بدعوة جيل الشباب من رسامي الكاريكاتير إلى بلورة شخصيتهم الفنية والتروي في تنفيذ الفكرة والتفكير ملياً قبل عرضها، متمنياً وضع بصمته الخاصة في هذا الفن عبر إقامة معرضه الفردي الخاص وتنفيذ فيلم رسوم متحركة هو بصدد التحضير له.

راما ضوا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency