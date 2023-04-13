نقابة المحامين تقرر صرف منحة مالية لجميع المحامين المتقاعدين

دمشق-سانا

تماشياً مع مضامين المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد قرر مجلس نقابة المحامين صرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع المحامين المتقاعدين لدى النقابة قدرها 150 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

وأوضح نقيب المحامين الفراس فارس في تصريح لمراسل سانا أنه بالاستناد إلى نص المرسوم رقم 5 فالنقابة غير ملزمة بصرف المنحة، ولكنها ضمن المعطيات وموجودات صناديقها وبعد أن تبين تحسن الأداء المالي والعملي للنقابة، فهي قادرة على تطبيق صرف هذه المنحة وخاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد، مضيفاً: إن هذه المبالغ سيتم تقديمها من صندوق خزانة تقاعد المحامين.

وكشف فارس أن عدد المستفيدين من هذه المنحة من المحامين المتقاعدين بحدود 5 آلاف محام.

مهران أبو فخر

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