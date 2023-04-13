فرنسا تتجه لصيف أكثر جفافاً من العام الماضي

باريس-سانا

حذرت الخدمة الجيولوجية الفرنسية اليوم من أن التراجع الحاد في مستويات المياه الجوفية يضع فرنسا في مواجهة جفاف صيفي أسوأ من العام الماضي وخاصة في الجزء الجنوبي من البلاد الذي دمرته حرائق غابات هائلة.

ونقلت رويترز عن فيولين باولت عالمة الهيدرولوجيا في الخدمة قولها: إن “الوضع مقلق ولدينا عدة سنوات قادمة جافة”، مبينة أن “مستويات المياه الجوفية أقل بشكل عام من مستويات العام الماضي، وأن إعادة التغذية لم تكن كافية في معظم أنحاء البلاد بعد شتاء جاف بشكل خاص”.

وأشارت باولت إلى أن أجزاء كثيرة من فرنسا ستحتاج على الأرجح إلى فرض قيود على المياه في الصيف ولا سيما في المناطق الوسطى.

وعانت فرنسا من أسوأ موجة جفاف سجلت على الإطلاق الصيف الماضي، ومثل معظم دول أوروبا واجهت شتاء جافاً أثار مخاوف بشأن الأمن المائي في جميع أنحاء القارة.

وقالت منظمة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم: إن هطول الأمطار في آذار أعاد رطوبة التربة إلى مستوياتها الطبيعية بعد مستويات منخفضة قياسية في بداية الشهر، ومع ذلك فإن التربة التي كانت جافة بالفعل في نهاية شباط جفت أكثر في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد ووصلت إلى قيم رطوبة قياسية منخفضة في التربة السطحية.

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