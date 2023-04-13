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نادي الأسير يحذر من تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال

2023-04-13

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الوضع الصحي للأسير في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي خالد النوابيت جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتواصلة بحق الأسرى.

وبين نادي الأسير في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسير النوابيت 44 عاماً يُعاني من مشاكل حادة في القلب، وكان مقرراً أن يخضع لعملية قلب مفتوح قبل اعتقاله العام الماضي، حيث منعت قوات الاحتلال علاجه ومتابعة وضعه الصحي رغم معاناته من أوجاع حادة في الصدر وضيق التنفس والدوار الدائم وأوجاع شديدة أخرى في الأطراف والركبتين، وسط ظروف اعتقال مأساوية.

وطالب النادي المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت لاستشهاد عشرات الأسرى المرضى.

يشار إلى أن النوابيت من بلدة برقة بمدينة رام الله بالضفة الغربية وهو أسير سابق في معتقلات الاحتلال، وأمضى نحو سبع سنوات قبل إعادة اعتقاله العام الماضي.

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