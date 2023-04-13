ارتفاع معدلات دخول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي

بروكسل-سانا

ارتفع عدد المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري إلى 54 ألفاً.

وحسب بيان أصدرته الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” اليوم، ارتفعت معدلات دخول المهاجرين بطرق غير شرعية إلى بلدان الاتحاد 26 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحل البحر المتوسط في الصدارة كأكثر الطرق المستخدمة لعبور المهاجرين، تلاه طريق غرب البلقان، ثم شرق البحر المتوسط.

وسجل الاتحاد الأوروبي العام الماضي أعلى عدد مهاجرين دخلوا دوله بطرق غير شرعية منذ عام 2016، بواقع 330 ألفاً.

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