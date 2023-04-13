الهلال الأحمر الإماراتي يوزع حقائب وقرطاسية على مدرسة بريف جبلة

اللاذقية-سانا

ضمن مهمة “الفارس الشهم 2″، قام الهلال الأحمر الإماراتي اليوم في مبادرة جديدة بالتعاون مع مديرية التربية باللاذقية، بتوزيع حقائب وقرطاسية على تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد يوسف جمعة للحلقة الأولى في قرية بسيسين بريف جبلة.

وأشارت المدير المساعد لشؤون التعليم الأساسي والطلائع في تربية اللاذقية رشا أحمد إلى أن هذه المبادرة تحمل رسالة دعم من دولة الإمارات لأطفال سورية لأنهم أمل الغد، مبينة أنه تم توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية ملونة استهدفت 673 طفلاً وطفلة في المدرسة.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي ناصر البدواوي أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً لدعم تعليم الأطفال لأنه ركيزة أساسية في بناء الأوطان، ولهذا تركز خلال الفترة الحالية في مبادراتها الإنسانية على هذا القطاع، بما يخفف العبء عن أولياء الأمور والتلاميذ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية.

من جهتها، أشارت مديرة المدرسة ملاك صالح إلى أن زيارة الهلال الإماراتي أضفت جواً من السعادة على التلاميذ الذين تفاعلوا إيجاباً مع اهتمام الأشقاء بهم.

وعبرت التلميذة راشيل زينة عن فرحتها بهدية الحقيبة والقرطاسية الجديدة بعدما عانت الكثير من الزلزال، أما التلميذ هاشم يزبك فذكر أن هذه الهدية ستبقى ذكرى جميلة يتبادل لحظاتها مع أصدقائه، معبراً عن شكره لدولة الإمارات ودعمها لأطفال سورية.

هازار حمود

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