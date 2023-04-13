المجد والطليعة يتعادلان سلباً في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تعادل فريقا المجد والطليعة سلباً في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق، في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأصبح رصيد الطليعة 9 نقاط في المركز التاسع، والمجد 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

وتستكمل هذه الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات تجمع الفتوة مع الكرامة على ملعب الجلاء بدمشق، والاتحاد أهلي حلب مع الوحدة على أرض ملعب الحمدانية بحلب، والوثبة مع حطين بملعب الباسل في حمص على أن تختتم بعد غد بلقاء وحيد يجمع تشرين مع الجيش على ملعب الباسل في اللاذقية.

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