إخلاء مبنى البرلمان الهولندي إثر إنذار بوجود قنبلة

أمستردام-سانا

أعلنت السلطات الهولندية عن إخلاء مبنى البرلمان اليوم، إثر إنذار بوجود قنبلة.

ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها: إن فريقاً مختصاً بتفكيك المتفجرات يتعامل مع طرد مشبوه، ويفحصه في المبنى الذي يقع في وسط مدينة لاهاي.

وأغلقت الشرطة مبنى “بينيهوف”، وهو مجمع من المباني، حيث يقع كل من مجلسي البرلمان الهولندي ومكتب رئيس الوزراء.

وحسب صحيفة “ديلي تلغراف” فقد تم إخلاء مبنى بينيهوف، وإغلاق مبنى مجلس النواب.

بدوره قال زعيم “حزب الحرية اليميني” المتطرف “خيرت فيلدرز”: إن قنبلة وهمية موجهة له هي سبب إخلاء مبنى البرلمان.

وأوضح على تويتر أن هناك طرداً موجهاً لي وبه دمية على شكل دب وبها أسلاك، وتم توصيله لغرفة البريد في البرلمان، ولحسن الحظ دون متفجرات.

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