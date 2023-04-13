مشفى حماة الوطني يقدم 300 ألف خدمة طبية للمراجعين خلال الربع الأول

حماة-سانا

قدمت الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني نحو 300 ألف خدمة طبية متنوعة، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر آذار الماضي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمشفى الدكتور سليم خلوف لمراسل سانا اليوم، أن الخدمات المقدمة تضمنت إجراء 1977 عملية جراحية بمختلف الاختصاصات الطبية من عصبية وقلبية وأذنية وعينية وجلدية وعظمية وبولية، مبيناً أن الخدمات التي قدمها قسم المخبر بلغت 181977 خدمة، مقابل 36649 خدمة لقسم الأشعة، و1891 خدمة لشعبة الأورام.

ولفت إلى أنه تم أيضاً إجراء 5540 جلسة غسيل كلية اصطناعية استفاد منها نحو 275 مريضاً، فيما استقبل قسم العناية المركزة 1326 مريضاً، مشيراً إلى أن العيادات الخارجية التي تتضمن مختلف التخصصات الطبية استقبلت 23546 مراجعاً، تم قبول 1818 مريضاً منهم في أقسام الهيئة لتلقي العلاج المناسب.

وبين خلوف أن المشفى أجرى هذا العام عمليات جراحية صعبة، بفضل وجود أطباء اختصاصيين على مستوى عال من الكفاءة والمهارة رغم قلة عدد الأطباء الموجودين حالياً، موضحاً أن المشفى يقدم كل الخدمات المخبرية الضرورية للمراجعين، إضافة إلى صور الأشعة والطبقي المحوري والرنين المغناطيسي، ما يوفر عبئاً مادياً كبيراً على المرضى.

سالم الحسين

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