إطلاق حملة تحصين وقائية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية في الغاب

حماة-سانا

أطلقت مديرية الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة اليوم حملة وقائية لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، تستهدف نحو 30 ألف رأس.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية في الهيئة الدكتور مصطفى عليوي في تصريح لمراسل سانا أنه سيتم خلال الحملة التي تستمر لمدة شهر كامل تحصين جميع الأبقار في منطقة الغاب ضد المرض، مبيناً أنه سيتم تقديم اللقاح البيطري اللازم من خلال سبعة مراكز بيطرية، إضافة إلى الأقسام الحقلية والوحدات الإرشادية المنتشرة في كل أقسام هيئة تطوير الغاب.

ولفت عليوي إلى أن الواقع الصحي لمختلف قطعان الثروة الحيوانية في المنطقة جيد ولا توجد أي جائحة مرضية، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا تحصين قطعان الجواميس ضد مرض الانتروكسيميا بعد ظهور عدة إصابات في مناطق مختلفة.

وكانت هيئة تطوير الغاب أنهت الشهر الماضي حملة التحصين الوقائية ضد مرض الجلد الكتيل، مستهدفة 27 ألف رأس من الأبقار.

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