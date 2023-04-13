تكريم 400 أسرة من ذوي الشهداء والجرحى في طرطوس

طرطوس-سانا

استضافت قاعة المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس اليوم حفل تكريم 400 أسرة من أسر ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وعدد من ذوي الإعاقة.

حفل التكريم الذي نظمته جمعية السبيل الخيرية بالتعاون مع محافظة طرطوس ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وحمل عنوان “بلدنا غير .. ورمضان خير” يؤكد وفق مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس ولادة جلب أهمية العمل المجتمعي الإنساني والمبادرات الخيرية والتطوعية في شهر الخير والبركة والعطاء، وتعزيز قيم المحبة والتماسك والتكافل الاجتماعي.

بدوره نائب رئيس الجمعية صالح محمد لفت إلى أن الجمعية تسعى للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ممن هم بحاجة إلى الدعم والمساندة كاليتامى ومرضى السرطان وجرحى الجيش وأسر الشهداء، منوهاً بالتنسيق مع المعنيين بالمحافظة ومديرية الشؤون لإقامة حفل التكريم مع مواصلة إقامة الأعمال والأنشطة التطوعية الخيرية.

فاطمة حسين

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